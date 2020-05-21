NFL yıldızı Chad Ochocinco Johnson’dan büyük jest!

Unutulmaz maç içi hareketleri ve kendine has tarzıyla unutulmazlar arasına giren eski NFL’in oyuncusu Chad “Ochocinco” Johnson, farklı bir konuyla çok konuşulanlar arasına girdi.

Cincinnati Bengals efsanesi Cooper City, Florida’da gittiği Havana’s Cuban Cuisine restoranında 37 dolarlık hesabın yanına bin dolar bahşiş bırakan Johnson, “Tekrar açılışınız hayırlı olsun. Pandemi sebebiyle kapandığınız için üzgünüm. Umarım bu yardımcı olur. SİZİ SEVİYORUM” şeklinde bir not bıraktı.

Eski NFL yıldızı tweet olarak attığı fişi, “Proverbs 11:25″ yazısıyla paylaştı. Bu İncil’deki “Cömert kişi, başarılı olur. Başkalarına hayat veren kişi canlanır” ayetine tekabül ediyor.

Küba restoranı Facebook sayfasından, “Düzenli müşterimiz olan Chad ‘Ochocinco’ Johnson’a desteğinden ötürü teşekkür ederiz. Bu zor dönemlerde çalışanlarımıza yaptığınız cömertlik çok değerli. Siz ve ailenize en güzel dileklerimiz gönderiyoruz. Tekrar teşekkür ederiz” şeklinde bir mesaj yayımladı.

Florida’da mekanlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Buna karşın valilik doluluk oranını maksimum kapasitenin yüzde 25’i olarak sınırlandırdı. Bu sebeple birçok restoran ve türevi esnaf, tüm dünyada olduğu gibi zor günler yaşıyor.

2011 senesinde emekli olan Chad Johnson, majör başarılara sahip olmamasına karşın izleyenlerin ağzını açık bırakan koşularıyla hatırlanıyor. Eski wide reciever, rakiple girdiği ağız dalaşlarıyla da NFL’e büyük renk katmıştı.