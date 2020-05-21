Neymar’ın menajerinden Messi’yi üzecek açıklama

Paris Saint Germain’in 2017 yazında 222 milyon Euro serbest kalma maddesini ödeyerek Barcelona’dan transfer ettiği Neymar’ın gidişi, Katalan ekibinin Kaptanı Lionel Messi’nin tepkisini çekmişti. Hatta Messi ile Barcelona yönetiminin arası, geçtiğimiz yaz Neymar’ı transfer etmek için girişimlerde bulunulmadığı gerekçesiyle açılmıştı.

Fransız ekibine imza attığı günden bu yana Neymar’ın geri dönmesini istediğini açık açık belirten Messi’nin umutlarını, en az bir yıl daha, ertelemek zorunda olduğunu gösteren açıklama, Brezilyalı yıldızın menajeri Wagner Ribeiro’dan geldi. Neymar’ın Barcelona’ya transfer olup olmayacağı şeklindeki soruyu yanıtlayan Ribeiro, corona virüsü salgını nedeniyle bu ihtimalin gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi.

Corona virüsü salgını sonrası, en azından bu yaz, transfer piyasasında yüksek bedelli imzalar göremeyeceklerini düşündüğünü belirten Ribeiro, Daily Star’a yaptığı açıklamada “Bence Neymar Paris Saint Germain’de kalacaktır. Corona virüsü sonrası futbol ekonomisi değişmek zorunda kalacak. Bir süre dev bütçeli transfer anlaşmalarına imza atmak zor” dedi.

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