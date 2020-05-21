Manchester United, kanseri yenen genç oyuncusu Max Taylor’la yeni sözleşme imzaladı

Kasım 2018’de testis kanserine yakalanan Manchester United’ın 20 yaşındaki savunma oyuncusu Max Taylor, kanseri yenmesinden aylar sonra United’la bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Dokuz haftalık ağır bir kemoterapi sürecinin ardından kanseri atlatan ve Eylül 2019’da United’ın rezerv takımıyla antrenmanlara dahi başlayan Taylor, bu yıl United’ın Astana deplasmanına giden ve ağırlıklı olarak genç oyunculardan oluşan kadrosunda kendisine yer bulmuştu.

Taylor, United’ın altyapısına 14 yaşında adım attıktan sonra basamakları adım adım tırmanıp A Takım’a kadar yükseldikten sonra amansız hastalıkla mücadele etmeye başlamıştı.

Genç oyuncu kanserle mücadele sürecini ve hissettiklerini BBC’ye anlattı: “Gerçek ötesiydi. Annem ve kız kardeşimle birbirimize baktık ve ‘Doktor gerçekten bunu dedi mi? Kanser mi?’ dedik. Testisler içindeki kanserli hücrelerin alınması gerekiyormuş.

Annem direkt hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben ise o kadar şaşırmıştım ki ağlayamadım. Klinikten çıktım ve ‘Aman tanrım’ dedim.

‘Yaşayacak mıyım?..’

Kanser kelimesini zihninizde duyuyorsunuz. Zihnim saatte 150 kilometre hızla dönüyordu. ‘Ne olacak? Sırada ne var? Yeniden futbol oynayabilecek miyim? Yaşayacak mıyım?’ Kafamın içinde sürekli tekrar ediyordum.” Kanserin karın bölgesine sıçramasının ardından dokuz haftalık yoğun bir kemoterapi sürecine giren Taylor, bu deneyimini hatırlarken “Kemoterapi çok zehirleyiciydi. En kötüsü de ilk geceydi. Titreyerek ve terleyerek bir anda uyanıyorsunuz ancak üşüyor hissediyorsunuz. Sonra hasta olma süreci başlıyor. İlk geceden dokuz haftanın çok zor geçeceğini anladım” ifadelerini kullandı.

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Kemoterapi sona erdikten altı hafta sonra kanserin temizlendiği haberini alan Max Taylor lenf bezinin şişmesi ve atardamarına baskı yapması nedeniyle bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Taylor ancak üç ay sonra iyi hissetmeye başladığını söyledi.

O dönem Manchester United’ı çalıştıran Mourinho genç oyuncuyla ilgili olarak şunları söyledi: “O zaman kulüpte olan herkes için çok büyük bir şoktu. Çok sevecen ve harika bir genç profesyoneldi. United’da herkesi ilk motive eden kişi oydu. Hepimize motivasyon aşılıyordu.

‘Mourinho: Kariyerinin en büyük maçını kazandı’

Birçok kişi, ben de dahil, öğrendiğimizde gözyaşlarımızı tutmakta zorlandık. Savaşmaya hazır biriydi. Kulüp için ve sevenleri için iyileşmesi çok güzel bir haber. Kariyerinin en büyük maçını kazandı. Bu olağanüstü bir hikaye ve gençler için bir ilham kaynağı.”

Kanseri yendikten sonra Eylül 2019’da takıma dönen Taylor, Premier League 2’de United’ın U23 takımında altı maça çıktı. Geçen kasım ayında United’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Astana’ya konuk olduğu maçta kulübede yer alan genç savunmacı Ocak 2020’de yarı profesyonel Northern Premier League ekibi Stalybridge Celtic’e kiralanmış ve corona virüsü nedeniyle sezon durana kadar 9 maça çıkmıştı.