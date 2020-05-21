IOC Başkanı Thomas Bach, 2021’de de yapılamazsa Tokyo 2020’nin iptal edilebileceğini açıkladı

IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) Başkanı Thomas Bach, corona virüsü nedeniyle bir sene ertelenen Tokyo 2020’nin 2021’de de gerçekleştirilememesi halinde iptal edileceğini açıkladı.

Mart ayında Japon hükümeti ve IOC, kaçınılmaz kararı almış ve pandemi nedeniyle temmuzda başlaması gereken oyunları bir sene ertelediklerini açıklamıştı.

Bunların üzerine Japonya Başbakanı Shinzo Abe olimpiyat oyunlarının akıbeti ile ilgili yaptığı yakın zamandaki açıklamada virüsün kontrol altına alınamaması halinde olimpiyat oyunlarının 2021’de de gerçekleşemeyebileceğini ifade etti. Bach da durumun ciddiyetinin farkında olduklarını belirtti.

BBC’ye konuşan Thomas Bach, “Samimiyetle Japonya’nın durumunu anlayabiliyorum zira bir organizasyon komitesinde 3 bin veya 5 bin kişiyi bu kadar uzun süreyle istihda edilemez. Ayrıca her sene bütün spor takvimini de dünya çapında baştan aşağı değiştiremezsiniz. Sporcuları belirsizlik içinde tutamazsınız” dedi.

IOC’nin kesinlikle oyunların gelecek sene yapılması için var gücüyle çaba sarfettiğini ve hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Bach bunun yanı sıra farklı senaryolara da hazırlandıklarını belirtti.

Bach, sporcuları karantinaya almak gibi bir senaryonun da varlığından söz ederken “Tüm farklı senaryolar gündemde ve bu yüzden çok çetrefilli bir süreç. Çok farklı ihtimaller var ve bu sebeple ‘Böyle olacak’ demek -şimdilik- kolay değil. 23 Temmuz 2021’de dünyanın durumunun ne olacağı ile ilgili önümüzde net bir manzara oluştuğunda kesin kararımızı vereceğiz” dedi.

Japonya’da bugüne kadar açıklanan verilere göre toplamda 17 binin üzerinde insan enfekte oldu ve 797 kişi corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.