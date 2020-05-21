Havayolu şirketini dava etti! ‘Uçakta tacize uğradım’

ABD Amerikan Futbolu Ligi’nde (NFL) oynayan bir futbolcu, United Airlines şirketine dava açtı. Los Angeles’tan Newark’a uçtuğu sırada bir kadın tarafından taciz edildiğini belirten ismi açıklanmayan sporcu, şirketin yolcuların güvenliğini sağlayamadığından şikayetçi oldu.

New Jersey’de yaşadığı belirtilen Afrika kökenli ABD’li sporcu, “John Doe 1” ismini kullanarak açtığı davanın dosyasını ele geçiren The Guardian’da yer alan habere göre, ekonomi sınıfında acil çıkış bölümünde orta sırada oturan John Doe 1, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen pencere tarafındaki kadın yolcu tarafından önce sözlü tacize uğradı. John Doe 1, kadının daha sonra kendisini elle taciz etmeye başladığını belirtti.

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında maske takarak uçuşu gerçekleştiren John Doe 1, kadının maskesini çıkarmaya çalıştığını da şikayetine ekledi. Durumu uçuş görevlilerine bildirmesine rağmen, hiçbir girişimde bulunulmadığı da şikayette yer aldı. Hostesleri yaşanan taciz olayını görmezden geldiği, olayın kadının elini John Doe 1’in pantolonun içine sokması ile cinsel saldırıya kadar vardığı iddia edildi.

Havayolu şirketinin yolcuların güvenliğinden ve rahat seyahat etmesinden sorumlu olduğunun belirtildiği şikayette, United Airlines’ın bu sorumluluklarını yerine getirmediğinin altı çizildi.

United Airlines’ın ise yaşandığı belirtilen cinsel taciz iddiaları ile ilgili yorum yapmaktan kaçındığı da haberde yer aldı.