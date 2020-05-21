Granit Xhaka: Mesut yükseklerde gezmiyor, çok çalışıyor

Arsenal forması giyen Granit Xhaka, takım arkadaşı Mesut Özil ile ilgili konuştu ve Liverpool’un lig oynanmazsa şampiyon ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Mesut’un önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Xhaka, “Mesut Özil çok pozitif bir insan, sevilen bir takım arkadaşı. Yükseklerde gezmiyor, her konuda yardımcı oluyor ve idmanlarda çok çalışıyor. Bence, futboldan gerçekten zevk alıyor. Mesut formda olduğunda, Arsenal için çok önemli bir oyuncu ve fark yaratabiliyor. Onun yeteneklerini tartışmak yersiz” dedi.

‘KARŞILIĞINI ALAMAMASI DOĞRU OLMAZ’

Liverpool’un önemli bir iş başardığını belirten İsviçreli oyuncu, “Günün sonunda, bir takımın yaptıkları işlerin karşılığını alamaması yazık olur. O yüzden, Liverpool’un da şampiyon olamaması doğru olmaz” ifadelerini kullandı. Xhaka ayrıca, “Bundesliga’ya kupa kazanmak için geldim, hedefimde bir değişiklik yok” diyerek sözlerini noktaladı.