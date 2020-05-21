Gökhan Gönül’den iddialara yanıt

Beşiktaş’ın 35 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül, hakkında çıkan transfer haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Gökhan Gönül’ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim.

Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra da çıkan ya da çıkacak olan haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim.

Saygılarımla…”