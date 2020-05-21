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Sözcü

Damien Comolli Fransa’da kulüp başkanı olacak

Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev yapan ve beklentileri karşılayamayarak takımdan ayrılan Damien Comolli iddialara göre Fransa'da Toulose'un başkanı olacak.

21:35 -
Haberler Fransa Ligue 1
Damien Comolli Fransa’da kulüp başkanı olacak

Fenerbahçe’deki Sportif Direktörlük görevi sona erdikten sonra ülkesine dönen Damien Comolli’nin Fransa’da başkan olacağı öne sürüldü.

Sezonun tescil edilmesiyle Ligue 2’ye düşen Toulouse, RedBird Capital Partners adında ABD’li bir yatırım şirketine satıldı.

Fransız basınında yer alan son bilgilere göre ABD’li şirket, Fransız spor adamı Damien Comolli’yi takımın başına getirerek, kulübün geleceğini şekillendirmesini isteyecek.

Fransa’da St.Etienne’in sportif direktörü olacağı ile ilgili iddialar da olan 47 yaşındaki Comolli’nin de bir takımı sıfırdan kurmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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