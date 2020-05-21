‘Corona’ya karşı yaratıcı çözüm! Açık hava sinemasında atletizm keyfi!

Corona virüsü nedeniyle hayat durma noktasına gelirken spor müsabakalarına özlem duyan sporseverler için yeni ve yaratıcı çözümler de üretiliyor. Bu çözümlerin bir yenisinin adresi de Almanya’nın Düsseldorf şehri oldu.

Ülkenin önde gelen sırıkla yüksek atlamacıları Raphael Holzdeppe, Bo Kanda Lita Baehre ve Torben Blech; Flight Night (Uçuş Gecesi) adı verilen özel bir etkinlikte bir açık hava sinemasında bir araya gelecek ve kozlarını paylaşacak.

İnsanların arabalarının içinden film izleyebildikleri Autokino Düsseldorf adlı bir açık hava sinemasında düzenlenecek olan etkinlik 12 Haziran’da gerçekleştirilecek. Normal şartlar altında nostaljik ve romantik bir aktivite olarak düşünülen açık hava sineması fikri bu kez corona virüsü nedeniyle alternatif ve yaratıcı bir çözüm olarak öne çıktı.

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Avrupa’da atletizmin idari organı olan European Athletics’in internet sitesine yarışma hakkında bir açıklamada bulunan Lita Baehre, “Karantina sonrası ilk müsabakayı iple çekiyorum. Düsseldorf, rekabetçi ve harika atmosferiyle bilinir. Yarışmanın aynı zamanda özel lokasyonu sayesinde de güzel görüntülere sahne olacağını düşünüyorum. Daha önce hiçbir sırıkla yüksek atlamacının bir açık hava sinemasında yarıştığını sanmıyorum” dedi.

Bundesliga yeniden başlamıştı…

Açıklanan verilere göre toplamda 178 bin 531 vakaya rastlanan Almanya’da 8 bin 270 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Askıya alınmasının ardından yaklaşık iki ay sonra geçen hafta yeniden başlayan Almanya Bundesliga, sahaya dönen ilk majör spor organizasyonu oldu. Yaklaşık 3 milyon 600 bin vatandaşına test uygulayan Almanya’nın, büyük Avrupa ülkeleri arasında corona virüsü ile nispeten daha başarılı bir şekilde mücadele ettiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.