Beşiktaş altyapısında yeni dönem: ‘Merkez üssü Ümraniye!’

Beşiktaş yönetiminin altyapıya yönelmesinin ilk adımı atıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda daha önce idmanlarını Fulya'da gerçekleştiren U-15, U-16, U-17 ve U-18 takımları Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne taşınacak.

Bundan önceki sistemde Ümraniye'de yalnızca U-19 takımı çalışmalarını sürdürüyordu. Bundan sonra ‘Gelişim' kategorisinde olan bu takımlar Sergen Yalçın ve yardımcılarının gözetim altında olacak.

Fulya'da futbolcu yetiştirme kursları devam edecek. Diğer kategorideki minik Beşiktaşlılar altyapı hocalarıyla birlikte çalışmalarını sürdürecek.

Altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan, yeni dönemde artık altyapıya daha çok önem vereceklerini ve Beşiktaş'ın geleceğinde önemli yer edinecek yeteneklere sahip olduklarını söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi de çok önem verdiği altyapıdaki mevcut durum hakkında sık sık bilgi alıyor.