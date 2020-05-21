6 yaşındaki İranlı ‘Yeni Messi’ Arat Hosseini’den inanılmaz video: Tam 3 bin kez…

Sosyal medyada kuvvetini ve futbol yeteneğini sergilediği videolar sayesinde yaklaşık 4 milyon takipçiye ulaşan 6 yaşındaki İranlı yetenek Arat Hosseini yeni paylaştığı videoyla yine adından söz ettirdi.

Düşürmeden üç bin kez top sektiren Arat Hosseini’nin videosu kısa sürede yaklaşık 1 milyon kullancı tarafından beğenildi.

Hayali Barcelona’da oynamak olan ve Lionel Messi hayranı olan küçük Arat’ın sosyal medya hesaplarını yöneten babası “Her gece Barcelona’da oynama hayali kuruyor. Kendini Messi ile kıyaslıyor ve her zaman büyüdüğünde Leo gibi olmak istediğini söylüyor” diye konuştu.

View this post on Instagram A post shared by Arat Hosseini (@arat.gym) on May 15, 2020 at 7:04am PDT

Geçen ay Arat’ın paylaştığı bir videoya yanıt veren Lionel Messi, kendisine selam gönderen Arat’a teşekkür etmiş, ne kadar yetenekli olduğunu söylemiş ve “Umarım bir gün Barça’da oynarsın” demişti.

Henüz 6 yaşında olmasına rağmen olağanüstü atletik kabiliyete ve futbol becerisine sahip olan Arat’ın kariyerinin nasıl şekilleneceği şimdiden bir merak konusu.