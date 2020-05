Shad Gaspard’dan acı haber geldi! Yüzerken kaybolmuştu

Eski Amerikan güreşçisi ve film yıldızı Shad Gaspard, geçtiğimiz pazar günü 10 yaşındaki oğlu Aryeh ile birlikte yüzerken, akıntıya kapılıp kaybolmuştu. O günden bu yana süre Shad Gaspard’ı arama çalışmaları, öldüğü varsayılarak sona erdirildi. Ekipler, yıldız ismin oğlunu ise kurtarmayı başarmıştı.

Kalifornia’da bulunan Venice Plajı’nda bir grup arkadaşı ve oğlu ile birlikte okyanusta yüzmeye başlayan Shad Gaspard, bir akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Görgü tanıkları, büyük bir dalganın Shad Gaspard’ı okyanusun içlerine doğru çektiğini, 39 yaşındaki yıldız ismin daha sonra görüş alanlarından çıktığını belirtmişti.

Polis kayıtlarında Shad Gaspard’ın son görüldüğü yerin okyanusun 46 metre açıkları olduğu belirtilirken, arama çalışmaları başlatılmıştı. Ancak Shad Gaspard’a ulaşamayan ekipler, yıldız ismin hayatını kaybettiği ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, arama çalışmalarını durdurdu. Ekipler, Shad Gaspard’ın oğlu ve birlikte denizi girdiği arkadaş grubunu ise kurtarmayı başarmıştı.

EŞİ PAYLAŞIM YAPTI

Shad Gaspard’ın eşi Siliana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda umudunun henüz tükenmediğini belirtti.

Siliana, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle oğlumu kurtaran ve Shad’ı yoğun bir çalışma ile arayan ekiplere şükranlarımı sunuyorum. Shad bir savaşçı… Hala onun geri döneceğine inanıyorum. Dönmesi için her gün dua ediyorum. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Lütfen pozitif enerjinizi ve dualarını göndermeye devam edin.”

BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

Güreşi bıraktıktan sonra film sektöründe kariyerine devam eden Shad Gaspard, pek şok filmde ve televizyon dizisinde rol aldı. Shad Gaspard; Bolden, Black Phanter, Sandy Wexler, Officer Downe, My First Miracle, Brothers, Get Hard gibi filmlerde oynadı.

Shad Gaspard, yeni çekilen Coyote isimli filmde ise başrolde oynadı.