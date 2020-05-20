Olivier Giroud, Chelsea’de kaldı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransız forveti Olivier Giroud ile yola devam edeceğini açıkladı. 33 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesindeki +1 yıllık maddeyi kullanan Chelsea, Giroud’yu 2021 yılına kadar takımda tuttu.

Olivier Giroud, 2017-2018 sezonunu devre arasında 17 milyon Euro bedelle Arsenal’dan Chelsea’ye transfer olmuştu.

Fransız forvet, Chelsea formasıyla çıktığı 76 maçta 21 gol atıp, 13 asist yaptı. Giroud, Maviler ile 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

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