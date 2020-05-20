Nurmagomedov’un corona virüsüne yakalanan babası için Putin devreye girdi

Dağıstan asıllı Rus karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov’un babası ve antrenörü 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov corona virüsüne yakalanmıştı. Askeri bir hastanede tedavisine devam edilen Abdulmanap Nurmagomedov’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Oldukça sıkıntılı günler yaşayan Khabib Nurmagomedov’a Rusya Devlet Başkanı Vladimin Putin’den destek geldiği öğrenildi.

Khabib Nurmagomedov’un menajeri Ali Abdelaziz, ESPN’e yaptığı açıklamada Vladimir Putin’in verdiği sözü anlattı. Khabib Nurmagomedov’un uzun yıllardır Vladimir Putin ile temasının olduğunu belirten Abdelaziz “Putin, Khabib’in babası için eldeki tüm imkanların kullanılacağına ve olabilecek en iyi tedavinin sağlanacağına dair söz verdi. Khabib’in şu anda dünyaya vermek istediği tek mesaj herkesin evde kalması” dedi.

“ÇOK ZOR DURUMDA”

Khabib Nurmagomedov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının sağlık durumunun oldukça ciddi olduğunu doğrulamıştı.

Khabib Nurmagomedov, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Babam hakkında internette çok şey yazıldı. O şu anda hastanede. Virüs dolayısıyla durumu kritik. Virüs kalbini etkiledi çünkü geçen sene kalbinden bir operasyon geçirmişti, şimdi yeni bir operasyon daha yaptılar. Çok zor durumda. Allah’a onu bize geri getirmesi için dua ediyoruz. 20’den fazla akrabam yoğun bakım ünitesindeydi. Birçok kişi şu an aramızda değil. Birçok eş dostumuzu kaybettik. Herkes için zor zamanlar.”