Nihat Özdemir: 7 kulüp gelecek sezon 21 takımla oynanması talebinde bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısı sona erdi. TFF’nin Riva’da bulunan merkez binasında gerçekleşen toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yer alırken diğer kulüp başkanları videokonferans ile katılım gerçekleştirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, gerçekleştirilen toplantıda 18 kulübün Süper Lig’in başlaması için 12 Haziran tarihi için mutabakata vardığını ifade ederken, 7 kulübün bu sezon düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması yönünde talepte bulunduğunu dile getirdi.

’18 KULÜBÜN TAM DESTEĞİYLE KARAR ALDIK’

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliğ’nden gelen talep üzerine 18 kulübün katılımı ile toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, ”

“Gerçekten süper lig takımlarımızın yaşadıklarını ve bundan sonraki süreçte yaşayacaklarını masaya yatırdım ve gayet demokratik bir ortamda tartıştık. Varmış olduğumuz bazı ana konuları açıklamak istiyoruz. 18 kulübümüzün desteğiyle bundan evvel TFF yönetiminin açıkladığı Süper Lig’in 12 Haziran tarihi başlaması üzerine 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunmaktayız. Bununla ilgili Türkiye’deki şartların değişimi gibi konuları da göz önünde bulundurarak kesin tarihimizi 28 Mayıs tarihinde yapacağımız basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamak üzere bütün kulüplerle birlikte anlaşmaya varmış bulunmaktayız” dedi.

’21 TAKIMLA OYNANSIN TALEBİ’

Nihat Özdemir, gerçekleşen toplantıda 7 kulübün ise TFF’ye bu yıl ligden düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması yönünde müracaat ettiklerini ifade ederek, ”Federasyonumuz bu konuyu inceleyecek ve yönetim olarak gelecek sezonda kaç takımla oynanacağını ve düşüp düşmeme kararını da önümüzdeki günlerde vereceğiz. TFF’nin bir sağlık ve danışma kurulu var. Bununla ilgili 12 Haziranda başlayacağımız tüm liglerin futbola dönüş protokolü hazırlanmıştı. Bunun yanında hep beraber verdiğimiz karar doğrultusunda federasyonumuz bir pandemi kurulunu teşkil edecek ve bundan sonra bu konuyla ilgili süreci pandemi kuruluyla beraber yürüteceğiz. Gelecek yıl kaldırmış olduğumuz U21’in yerine kurmayı düşündüğümüz rezerve ligini kuramamıştık.

‘DÜNYADA ÖRNEK BİR ÜLKEYİZ’

20-21 sezonunda rezerv ligin başlaması konusunda bütün kulüpler birliği üyeleriyle de anlaştık bu şekilde çalışmalara başlayacağız. Kulüplerimiz finansal yapılar yönünden çok zor durumdadır. Bayramdan sonra yapacağımız bir sürü seri toplantı görüşmeler neticesinde de kulüpleri elimizden geldikçe finansal yapısal yönden nasıl rahatlatacağımız konusunda çalışmalara başlayacağımızı bildirmek isterim. Korona da başarılıyız. Dünyada örnek bir ülkeyiz” diye konuştu.

SÜPER LİG’DE ŞU AN SON 7 SIRADA BULUNAN TAKIMLAR

28 – Gençlerbirliği

26 – Kasımpaşa

26 – Konyaspor

25 – Malatyaspor

25 – Rizespor

23 – Ankaragücü

22 – Kayserispor

MEHMET SEPİL: 5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de 12 Haziran’da başlaması planlanan lig için Avrupa’da olduğu gibi 5 oyuncu değişikliği talebinde bulunduklarını açıkladı. Sepil, “Ligin geri kalanında 5 oyuncu değişikliği hakkı için TFF ile görüştük. Avrupa’da olduğu gibi 5 yedek oyuncu için çalışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.