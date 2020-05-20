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Sözcü

Mustafa Cengiz’e ‘Mila’ morali

Arka arkaya iki önemli ameliyat geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci kez dedi! Cengiz'in kaldığı hastanede ikinci torunu Mila doğdu.

17:44 -
Haberler Futbol
Mustafa Cengiz’e ‘Mila’ morali

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz torun sevinci yaşıyor. Arka arkaya iki büyük ameliyat geçiren Mustafa Cengiz’in kaldığı hastanede bugün torunu dünyaya geldi. Sarper – Pelin Cengiz çiftinin ‘Mila’ ismini verdikleri kızları sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz için büyük moral kaynağı oldu. Önce beyin ameliyatı ardından midesinden operasyon geçiren Mustafa Cengiz haberi alınca çok mutlu oldu.

Corona virüs salgını nedeniyle tedbiri elden bırakmayan aile ve hastane yönetimi minik Mila’yı hiç kimseye göstermez ve izole bir odada tutarken, Cengiz’in görmesi için torununu kısa süreliğine yanına götürdüler. Tedavi gördüğü hastanede bugün dünyaya gelen torunu Mila ile buluşan Mustafa Cengiz ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı.

Sağlıklı olarak dünyaya geldiği belirtilen Mila’yı gören Cengiz’in duygusal anlar yaşadığı öğrenildi. (DHA)

Corona galatasaray Mustafa Cengiz