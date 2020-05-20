Korku dolu anlar! Genç yüzücü ve annesi dehşete kapıldı

Paralimpik yüzücü Ariel Schrenck Martinez, İspanya’da Sant Feliu de Guixols’un sahilinde antrenman yapmak için denize girdi. Açıklarda yüzmeye başlayan 19 yaşındaki yüzücü, bir anda sonucu rekor getiren korku dolu bir olayın merkezine oturdu.

Martinez tam hızını almış yüzüyorken, bir anda etrafını köpekbalıkları sardı. Neler olduğundan habersiz, oldukça konsantre bir şekilde yüzmeye devam eden Martinez için her şey normalken, kenarda kendisini izleyen annesi için ise dehşet anları başladı. Martinez’in köpekbalıkları tarafından çevrelendiğini gören anne, uzaklardan bağırarak oğlunu uyarmaya çalıştı.

Martinez’in sosyal medya hesabından paylaştığı video, yaşanan dehşet anlarını ve annesinin paniğini gözler önüne serdi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Annesinin bağırışları sonrası tehlikeyi fark eden Martinez, hemen köpekbalıklarından uzaklaşmaya çalıştı. İnanılmaz bir hızla canını kurtarmak için yüzen Martinez, bu sayede farkında kendi 100 metre rekorunu geliştirmiş oldu. Olay ile ilgili İspanyol kanalı Antena 3 Deporters’e açıklamalarda bulunan Martinez, annesinin çığlıkları sonrası köpekbalıklarının farkına vardığını anlattı.

Kenardan annesinin deli gibi bağırdığını duyduğunda panik olduğunu söyleyen Martinez “Daha sonra annemin ‘Denizde köpekbalığı var’ dediğini duydum. İnanılmaz bir korkuya kapıldım. Deli gibi yüzmeye başladım. Kendimi kaybetmiştim. Sahile yaklaşık 100 metre uzaktaydım. Bu hayatım boyunca kendimi tüm benliğimle yüzmeye en çok verdiğim 100 metreydi. Hem kalbimle hem ruhumla” dedi.

Martinez, korku içinde yüzdüğü 100 metrede şimdiye kadar yaptığı en iyi dereceyi yapmayı başardı.