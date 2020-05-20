Kante endişeleri nedeniyle idmana katılmadı

29 yaşındaki Fransız orta saha corona virüsü testinin negatif çıkması sonrası salı günü Chelsea’nin Cobham tesislerindeki antrenmana katılmış ve takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlamıştı.

Ancak küresel salgın nedeniyle antrenmanlara dönüşün güvenliği konusunda endişeler taşıyan Kante takım menajeri Frank Lambard ve kulübün izniyle bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.

Telegraph’da yer alan habere göre; Kante’nin durumunu anlayışla karşılayan kulüp oyuncunun evde bireysel çalışmasına izin verdi.

Fransa ile dünya kupasını kazanan Kante’nin ağabeyi Niama 2018 Dünya Kupası’ndan kısa bir süre önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Fransız yıldız babasını da henüz 11 yaşındayken kaybetmişti.