Hakan Daltaban: ‘Stadımız her şarta uygun’

TFF, 12 Haziran'da futbolu başlatmayı planlarken statlarda futbolcular, hakemler ve personeller için ne gibi tedbirler alındı? Beşiktaş'ta bu konunun birinci muhatabı yönetici Hakan Daltaban, muhabirimiz Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Daltaban, “TFF, bize şartnameyi yolladı. Titizlikle seçilen maddeler var. Ateş ölçerler, 20 metre arayla dezenfektan, top toplayıcı çocuklara maske ve eldiven gibi istenilen tüm şartları yerine getirdik. Şu anda kulüp olarak oynamaya en hazır durumda olan biziz” diye konuştu. Dltaban sözlerine şöyle devam etti: “Stadın giderleri oluyor. 32 kişiyle temizlik yapıyorduk, bu sayıyı 18'e düşürdük. Ayda 65 bin TL avantaj sağladık.”

PORTATİF TRİBÜN

“KALE arkası için mimari rapor verildi. Biz de ayakta seyirci için başvurumuzu yaptık. Tribün koltuklarını kaldıracağız portatif yapacağız. UEFA maçlarında koltuklu yapmak zorundayız. Spor Bakanlığı yasa çıkardı. Onunla ilgili de yönetmelikleri beklemeliyiz. Başkanımız gündüzünü, gecesini, ailesinden aldığı zamanını ve parasını bu külübe verdiği gibi sağlığını da verdi. Zor dönemde Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı ve topyekûn savaşıyor. Hayranlıkla izliyorum kendisini. Tüm alanlarda tasarruf dönemine girdik. Ben de kendi sorumluluklarımda kulübe zarar verecek bir hamle yapmıyorum.”