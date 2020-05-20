Galatasaray ‘Gençlik Marşı’ zincirinde neden yer almadı? İşte yanıtı…

Twitter’da Süper Lig’in 17 kulübünün katıldığı, sadece Galatasaray’ın olmadığı 19 Mayıs kutlamasıyla ilgili krizin perde arkası belli oldu.

Süper Lig’de yer alan 17 kulüp, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter’da ‘Gençlik Marşı’ zinciri oluşturmuş, ancak Galatasaray bu zincirde yer almamıştı.

Sarı kırmızılı ekibin sosyal medyadaki mesaj zincirine neden dahil olmadığı gerçeğine Sözcü Skor ekibi ulaştı. Alican Özcan’ın haberine göre; 17 kulübün önerisine farklı bir teklifle gelen Galatasaray, bunun kabul edilmemesi üzerine mesaj zincirine katılmama kararı aldı.

Beşiktaş’ın başlattığı mesaj zincirinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe cephesi, ilk olarak Başakşehir’i aradıklarını açıklarken sarı kırmızılılarla herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Galatasaraylı bir yönetici ise yorum yapmak istemediğini belirtti.