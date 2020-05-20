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Sözcü

Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Galatasaray Kulübü yapılan son corona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığı açıkladı.

23:21 -
Haberler Futbol
Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

12 Haziran’da maçlara başlayacak olan Süper Lig’de takımlar antrenmanlarını sürdürürken bir yandan da düzenli olarak corona virüsü testlerini gerçekleştiriyor.

Galatasaray da bu sabah yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı ve pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü”

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