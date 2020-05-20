Futbolun kitabı yeniden yazılmalı

Şenes Erzik'i milat kabul edersek ondan sonra gelen her başkanı tartıştık. Kendi alanlarında en başarılı iş insanlarından seçtik Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak. Bir umut işte(!) futbolumuzu kalkındırsın, Avrupa ile rekabet edebilir bir vizyon ortaya koysun diye bekledik. Başarısızlıkları onlara fatura etmeyi kendimizde hak bulduk. Haksız da değildik!

SPORDAN ANLAYAN?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 31 kişilik bir bilim insanı ordusu ancak profesörlerin içinde bir tane bile spordan anlayan isim yok. Bu kurul, sınırlarımızın kapatılmasından tutun da sokağa çıkma yasağına, karantina şartlarından, eğitime ara verilmesine, işyerlerinin kapatılmasından, hayatımızı etkileyecek birçok konuda etkili. Onlar da çok haklı.

UEFA TEPEMIZDE!

Kulüğler, federasyon ne karar alırsa alsın itiraz etmek adına her şeyi yaptı. Oynatılsın ya da oynatılmasın diyen taraftan haklı çıkan olacak nasılsa… Futbolcu, teknik adam, takım görevlileri, yöneticiler can derdinde ama bir yandan da para muslukları kesildi. Alacaklılar kapıda, UEFA ceza kesmek için hazır bekliyor. Tam bir kaos…

DEVLET SAHİPSİZ BIRAKIRSA KULÜPLER İFLAS EDECEK

Nihat Başkan, liglerin oynanması kararının o kadar arkasında duruyor. Kulüpler kendi çıkarları doğrultusunda propaganda yaparak pusular kuruyor. Kulüpler borç batağında ama bir yandan da ligin oynatılmasına karşı çıkıp, ‘insan sağlığı' kozunu kullanıyor. Halbuki oynanmasa yayıncı kuruluştan para gelmeyecek ve iflas bayrağı çekilecek; sonra devletten kurtarma planı beklenecek. Oynatma kararında kim haklı çıkacak bilinmez. Nihat Özdemir kendisinden önceki başkanlar gibi koltuğunu kaybetmekle kalmayıp suçlu bile çıkabilir. Bunu bize zaman gösterecek. Sizce kim haklı?

SPOR CAMİASINA TEŞEKKÜRLER

Fenerbahçeli Dirar bizi kırmadı. Mustafa Cengiz hastalanmadan önceki son röportajını bize verdi. Fatih Terim ile kısa sohbet ettik, Onyekuru bize evini açtı. Mustafa Denizli ile konuştuk. Giovanni Guidetti, Ufuk Sarıca, Arda Turan, efsane futbolcu Cemil Turan, Sadri Şener, İsmail Kartal, Okan Buruk, Halil Umut Meler, Fatma Uruk, eski yıldızlar, tabii ki simge başkan Ali Şen… Rıza Çalımbay, Şenes Erzik, Gordon Milne, Samet Aybaba daha niceleri. Hepsine teşekkürü bir borç biliriz. Sağlıkla, evde kalın!

FUTBOLUN KALBİ ALMANYA’DA OLUNCA

Bundesliga başladı. SÖZCÜ okurları Avrupa'nın 5 büyük liginden birini, sanki kendi ligimizden bir maç oynanıyormuş gibi okuma fırsatı buluyor. Yazarlarımız günün maçlarını yorumluyor. Ercan Taner ve Lemi Çelik, korona günlerinde boş durmuyor ve yazılarıyla renk katıyor.

Karantina sürecinde SÖZCÜ spor servisi de boş durmadı. 60 spor insanıyla röportaj yaptı ve siz okurlarımıza ulaştırdı. Röportaj yaptıklarımızı okudunuz, bir de yapamadıklarımız var tabii ki… Bunları da zamanı gelince açıklarız nedenleriyle…