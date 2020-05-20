Fabio Capello: ‘En yetenekli futbolcu Ronaldo’ydu ama…’

Dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello, kariyeri boyunca birçok dünya yıldızı ile birlikte çalışma fırsatı yakalarken, hiçbirinin Real Madrid döneminde Ronaldo Nazario kadar sorun yaratmadığını itiraf etti.

İtalyan teknik adam, yıldız futbolcunun Ocak 2007’de Milan’a gönderilmeden önce beraber geçirdiği altı ayla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Sky Sports’a konuşan Capello, “Antrenörlüğünü yaptığımı en büyük yetenek Ronaldo’ydu” ifadelerini kullanırken “Ama aynı zamanda soyunma odasında benim için en çok problem yaratan oyuncuydu” sözlerini de sarfetti.

Ronaldo’nun gece hayatından şikayet eden Capello, “Sürekli partiler ve her şeyi yapardı. Bir gün Ruud van Nistelrooy bana gelip ‘Koç, soyunma odası alkol kokuyor’ dediğinde ipler artık kopmuştu” dedi.

Brezilyalı efsanenin ayrılmasından sonra takımın yükselişe geçtiğini söyleyen Capello, “Ardından Ronaldo’yu Milan’a yolladık ve kazanmaya başladık. Ama yetenek açısından konuşacaksak, şüphesiz en iyisiydi” şeklinde konuştu.

Capello o günlerle ilgili olarak Ronaldo ile aralarında bir sorun olmadığını dile getirirken zaman zaman görüştüklerini de sözlerine ekledi.