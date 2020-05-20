Corona virüsü yüzünden sokak satıcılığına başladı

Dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle birçok lig ertelendi. Bazı ülkeler ligleri sonlandırma kararı alırken, bazıları ise yeniden başlama çalışmalarına başladı. Futbolcular da maaş kesintisi kararları nedeniyle corona virüsünden maddi olarak etkilendi. Ancak bunlardan bir tanesi, corona virüsünün ekonomik etkisi nedeniyle sokak satıcılığı yapmaya başladı.

Mısır 2. Ligi takımlarından Beni Suef’te futbol oynayan Mahrous Mahmoud, Mart ayı ortasında corona virüsü sonrası ülkede liglerin iptal edilmesi ile sarsıldı. Mısır hükümeti, herkese ‘Evde kal’ çağrısı yaparken, bu Mahrous Mahmoud için pek geçerli olmadı. Futbol oynarken haftalık 200 dolar kazanan ve bu parayla ailesinin geçimini sağlayan savunma oyuncusu, işsiz kalınca çareyi sokak satıcısı olmaktan buldu.

Futbol sahaları dışından insanların bir araya gelebileceği restoran ve kafe gibi yerler de kapanınca, Mahrous Mahmoud’un part time çalıştığı iş de elinden alınmış oldu. Bir anda iki işini birden kaybeden Mahrous Mahmoud’un elinde, sokak satıcısı olmaktan başka seçenek kalmadı. İyi bir savunması olduğu söylenen ve takım arkadaşları tarafından Kompany lakabı takılan Mahrous Mahmoud, sokakta satıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

Yaşadığı süreci anlatan Mahrous Mahmoud “Aileme yemek götürmek zorundaydım. Ne iş olsa yapardım. Hastalığın bana bulaşmasından korkuyorum tabi ki… Ancak bunu yapmak zorundayım” dedi.

Corona virüsü sonrası Mısır’da yaklaşık 33 milyon kişi, günlük 1.45 dolar ile geçimini sağlamak zorunda kaldı.