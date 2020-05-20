Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Son 3 takımın geliri düşürülsün

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in “7 kulübümüz küme düşme olmasın yönünde talepte bulundu” açıklamasının ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal TRT Spor’a konuştu.

Küme düşmenin kaldırılmasını isteyen kulüpler arasında Rizespor’un da bulunduğunu söyleyen Kartal, “Ligden düşmenin kalkmasını isteyen 7 kulüp arasındayız. Rizespor’un düşme tehlikesi yok. Hiç sorunumuz yok ama bir açıdan baktığımız zaman Ankaragücü Başkanı önderlik yapar gibi konuşuyor. Gayet iyi giderken bunlar çıktı diyor. Bundan sonra her türlü sıkıntı var. Bunlar yaşanırken düşenler layıkıyla mı düşecek? Bunları düşünmek lazım.

‘PAZARLIĞI YAYINCI KURULUŞ İLE YAPILABİLİR’

21 kulüp olduğu zaman daha çok izleyici olacak. 3-4 tane vilayet daha bu işin içine girecek. 18 kulüp parayı paylaşıyordu, şimdi 21 kulüp olacak ama onun pazarlığı yayıncı kuruluş ile yapılabilir. Düşmesi gereken takımların yayıncı kuruluş gelirleri de kısıtlanabilir. Bu kararın bir an önce alınması lazım. Hangi şartlarda olacağı belirlenmesi lazım” dedi.

‘5 MİLYON ALMAYACAK ŞARTI KOYULABİLİR’

Ligdeki rekabetin sürdürülebilmesi için gelir dağılımının değiştirilebileceğini ifade eden Kartal, “Düşme hattına giren 3 takım gelecek sezon gelirlerini düşürebilirsin, 5’er milyon almayacak gibi şart koyulabilir. Bu da rekabeti devam ettirir. Rizespor olarak bizde sorun yok, biz düşersek olacak şey değil. Bu kulüp, bu şartlar altında beceremez ve düşerse hak etmişiz demektir ama düşecek durumda değiliz. Diğer kulüplerde baya sorunlar var. Bu sebeple düşmemiz, aklımın ucundan bile geçmiyor” diye belirtti.