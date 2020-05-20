Çağlar Söyüncü’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a transfer yanıtı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın transfer sorusunu yanıtsız bırakmadı.

Video konferans yöntemiyle milli sporcularla bir araya gelen Erdoğan, “Bu süreçte sakın idmanlarınızı aksatmayın. Çalışmaya devam. Gardınızı düşürmeyin” tavsiyesinde bulundu.

Adı Barcelona ve Liverpool gibi ekiplerle anılan Çağlar Söyüncü’ye “Transfer var mı?” diye soran Erdoğan, “Menajerim ilgileniyor efendim” yanıtını aldı.

Video konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sporcular; İbrahim Çolak, Taha Akgül, Çağlar Söyüncü, Sümeyye Boyacı, Eda Erdem Dündar, Serap Özçelik Arapoğlu, Melih Mahmutoğlu, Ramil Guliyev, Abdullah Öztürk, Busenaz Sürmeneli, Deniz Selin Ünlüdağ, Bilal Çiloğlu, Rukiye Yıldırım, Mete Gazoz, Eda Tuğsuz, İlke Özyüksel, Çağla Büyükakçay, Esra Bayrak, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, Uğur Aktaş, Bahattin Hekimoğlu, Rıza Kayaalp, Zeynep Çelik, Yasemin Adar, Alican Kaynar, Emre Sakçı yer aldı.