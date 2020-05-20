Bursasporlu taraftar Batalla’yı çizdi, Arjantinli yıldız hayran kaldı

Bursaspor’daki kariyerinin ardından ülkesi Arjantin’e dönen, kulübün efsane isimlerinden Pablo Martin Batalla, kentte unutulmuyor. Yeşil beyazlı renklere gönül veren Mustafa Balcı, 36 yaşındaki yıldız orta sahanın resmini yaptı. Balcı, çizim aşamalarını adım adım paylaşırken, resmin son hali büyük beğeni topladı. Resmi beğenen Batalla da, Bursasporlu genç taraftarı çiziminden ötürü tebrik etti.

ŞAMPİYONLUKTA ÇOK BÜYÜK PAYI VARDI

Adı artık Bursaspor ile özdeşleşen Arjantinli oyuncuya olan hayranlığını dile getiren Balcı, “29 yaşındayım, yıllardır Bursaspor için kilometrelerce yollar gidiyoruz. Hem bir oyuncu, hem de karakter olarak çok değerli bir insan. Süper Lig’deki şampiyonluğumuzda da çok büyük bir payı vardı. Ben de kendisine olan bu saygımı, yaptığım çizim ile ölümsüzleştirmek istedim” dedi.

Batalla’nın da beğenisinin ardından çizim, çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.