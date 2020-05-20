39 yaşındaki Aritz Aduriz futbolu bıraktığını açıkladı

İspanya’da son 8 sezondur Athletic Bilbao’da forma giyen 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aritz Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolculuk kariyerini noktaladı. Aduriz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zaman geldi, maalesef vücudum artık ‘yeter’ dedi. Bazen sen karar vermeden futbol seni bırakır. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak” ifadelerini kullandı.

‘BENİM İÇİN ENDİŞE ETMEYİN’

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ilgili de değerlendirme yapan Aduriz, “Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye devam etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod” sözlerini paylaştı.

Futbolcu kariyeri boyunca Athletic Bilbao, Valencia, Mallorca ve Valladolid kulüplerinde forma giyen Aduriz, 13 kez Milli Takım forması giydi. Aduriz, 2016 aralık ayında Makedonya’ya karşı oynanan maçta attığı golle, 35 yaş 275 gün ile İspanya Milli Takımı’nın en yaşlı gol atan futbolcusu olarak tarihe geçmişti.

Aduriz, lig, ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 773 maçta 285 gol attı.