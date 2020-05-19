Troy Deeney antrenmana çıkmayı reddetti! ‘Oğlumu tehlikeye atmayacağım’

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig’de sezonun tamamlanması öngörülürken, takımlardan da antrenmanlara gruplar halinde başlaması istendi. Ancak Watford’da forma giyen Troy Deeney, bu karara isyan etti. İnternette yayınlanan ‘Talk the Talk’ programına katılan Troy Deeney, oğlunu tehlikeye atmak istemediğini belirterek antrenmanlara çıkmayacağını söyledi.

Beş aylık oğlunun nefes almakta problem yaşadığını belirten 31 yaşındaki futbolcu, “Bu hafta antrenmanlara başlayacağımız söylendi. Ben antrenmanlara katılmayacağımı kulübe ilettim. Bir kişini bile corona virüsü taşıması, benim o virüsü eve götürmeme yeterli olacak. Oğlum henüz 5 aylık ve nefes alma problemi yaşıyor. Oğlumu tehlikeye atmayacağım. Benden bunu isteyemezler” dedi.

Antrenman sonrası tesislerde kıyafetlerini değiştiremeyeceklerinin altını çizen Deeney “Aynı kirli kıyafetlerle eve gideceğiz. Oğlumun ve eşimin olduğu eve, belki de virüs bulaşmış olan kıyafetlerle gireceğim. Ailemi korumak, kazanacağım paradan daha önemli” ifadelerini kullandı.

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de, salgın nedeniyle 35 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.

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