TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs’ta bir araya gelecek

Süper Lig’in başlangıç tarihi olarak 12 Haziran “şimdilik kaydıyla” belirlenirken kulüpler ve TFF hazırlıklarını sürdürüyor. Bunun ışığında TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı; hazırlıkları konuşmak ve muhtemel başlangıç tarihi üzerinde fikir alışverişinin yapmak üzere 20 Mayıs’ta video konferans yoluyla bir araya geliyor.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00’te toplantı yapacak.

Riva’da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak” denildi.