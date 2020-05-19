SON DAKİKA | Galatasaray’dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Başkan Mustafa Cengiz’in normal odaya alındığı ve sağlının iyi olduğu belirtildi. İşte Sarı kırmızılı ekibin yaptığı açıklama; “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatı sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında pic.twitter.com/QaWQ7vjwru — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2020

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