Son dakika! Fenerbahçe corona virüsü testinin sonuçlarını açıkladı!

Süper Lig’e dönüş için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, takıma, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testinin sonuçlarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Burak Kızılhan’ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Kızılhan sağlık durumu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşmıştı.