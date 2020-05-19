Son dakika… Beşiktaş’ta tüm sonuçlar negatif çıktı

Beşiktaş’tan sevindirici haber geldi. Siyah beyazlı kulüpte daha önce futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarından 8 ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada son testler neticesinde tüm sonuçların negatif olduğu açıklandı. İşte Beşiktaş’tan yapılan açıklama:

18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı