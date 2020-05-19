Skandal! Odoi’nin gözaltına alındığı gecenin polis raporu ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de forma giyen 19 yaşındaki yıldız futbolcu Callum Hudson-Odoi, evine gelen polisler tarafından geçen gece sabaha karşı gözaltına alınmıştı. Odoi’nin oturduğu apartmana ambulans gelmiş, genç bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Polis merkezi ve hastanede sona eren gece hakkında detaylar da ortaya çıktı. The Sun’da yer alan habere göre Odoi, evine çağırdığı genç kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle polis merkezine götürüldü. Sosyal medyada tanıştığı ve model olduğu öğrenilen kadının şikayeti üzerine eve giden polisler, genç yıldızı gözaltına aldı.

Ele geçirilen polis raporunda gece ile ilgili “Sabaha karşı bir kadın tarafından gelen telefon sonrası sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine gidildi. Tecavüze uğradığını belirten genç kadın hastaneye götürüldü. Şüpheli ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Haziran ayının ortasında mahkemeye çıkacak olan şüpheli, kefaletle serbest bırakıldı” ifadelerine yer verildi.

Polis daha sonra, inceleme yapmak üzere Odoi’nin evine yeniden gitti.

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