Serena Williams: İlk öpüşme tecrübem berbattı

Kadın tenisin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olarak gösterilen Amerikalı raket Serena Williams, bir sosyal medya etkinliğinde sporseverlerin sorularını yanıtladı.

İlk aşk hikayesi sorulan Williams buna cevap olarak, “Berbat bir deneyimdi” dedi. Deneyimli raket, ilk öpücüğüyle ilgili olan soruya yan odadaki eşi sebebiyle cevap vermediğini belirtirken, “Ama gerçekten berbattı. O kadar kötüydü ki asla unutmayacağım. Şöyle bir düşünüyorum da hayatımdaki en kötü deneyimlerden biri olabilir” şeklinde konuştu.

18 yaşına henüz girdiği dönemde bu tecrübeyi yaşadığını aktaran Williams, “18. yaşımı yeni kutlamıştık ve sanki 18 yaşında olmak istemiyor gibiydim. Çocuk liseden yeni mezun olmuştu ve beni öptü. Berbattı. Stresten karnıma ağrılar girdiğini ve koşarak eve gittiğimi hatırlıyorum. Beni öptüğünde ondan nefret ettiğimi hatırlıyorum. Ağlamıştım ve biraz dramatik bir sahneydi. Aslında hala belirli açılardan dramatiğim. O günlerden beri fazla değiştiğimi söyleyemem” dedi.

38 yaşındaki efsane raket 2017 senesinde Alexis Ohanian ile evlenmiş ve aynı sene içinde bir çocuk sahibi olmuştu.

Serena Williams’ın başarılarla dolu kariyerinde 23 Grand Slam zaferi ve 4 Olimpiyat altını bulunuyor.