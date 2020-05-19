Serdar Bilgili: Allah yardım etsin

Beşiktaş’ın 100. yılındaki şampiyonluğundaki Başkan Serdar Bilgili, siyah-beyazlı kulübün mevcut durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyanın zor günler geçirdiğini belirten Bilgili, “Şimdiki yöneticiler bu dönemde nasıl kulüp yönetebiliyor, anlamıyorum. Allah yardım etsin Ahmet Çebi’ye ve yöneticilerine… Vodafone sponsorlukta olmayacaksa Başkan'ın yerinde olsam Rahmi Bey'e gider Beko konusunda destek isterim. Transfer yapmak yerine artık altyapıya dönülmeli. Benim hatalarım oldu, Süleyman Ağabey'in, Fikret Orman'ın ve Yıldırım Demirören'in de olmuştur. Ama her gidenin arkasından konuşmak hoş bir şey değil. Bana ‘Şampiyonluğu sattı' dediler. Fikret'e ‘Paralar nerede?' diyorlar. Artık camia için birlik olma vakti. Bu tür şeyler kulübümüzü ileri götürmez” ifadelerini kullandı.