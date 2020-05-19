Rus atlet Darya Klishina, kendisine yapılan çirkin teklifi anlattı

Rus uzun atlamacı Darya Klishina, kişisel Instagram hesabına gelen ve kendisini şoke eden çirkin teklifi açıkladı. Klishina, The Sun’a verdiği röportajda ABD’li bir kişinin kendisine Instagram üzerinden mesaj gönderdiğini ve escort olması için ayda yaklaşık 200 bin dolar teklif ettiğini ifade etti.

Dünya ikincisi 29 yaşındaki atlet olayı “Eskortluk teklif edildi. Mesaj hiç tanımadığım ABD’li birinden ‘DM’ olarak geldi. Birkaç ay önceydi… Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Küfür eden bir insan değilim ve ‘Kusura bakma ama teklifle ilgilenmiyorum’ diye cevap verdim” sözleriyle anlattı.

Çirkin teklifi yapan kişinin ısrarcı olduğunu da aktaran Klishina şöyle devam etti: “Ben reddedince ‘Bekle, hemen reddetme, şartların ve teklif ettiğim meblağın farkında değilsin’ dedi. Meblağ çok büyüktü. Aylık 200 bin dolardı. Sonra düşündüm, ‘Böyle bir teklifi kabul edecek bir kadına mı benziyorum’ dedim kendi kendime…”

‘O fotoğraf çekiminde biraz fazlaydı…’

Dünya ikincisi sporcu aynı zamanda gençliğinde bir dergi için gittiği fotoğraf çekiminde de tedirgin hissettiğini belirtti. 2010 yılında Rusya’da yayın yapan bir dergiye oldukça cesur pozlar veren Klishina, “Vücudumla mutluyum, utanacak bir şey yok ancak o fotoğraf çekimi benim için biraz fazlaydı” diyen Klishina, rahatsız hissettiğini ve istediğinden daha fazla kıyafet çıkarması talep edilince “bir şeylerin yanlış gittiğini” fark ettiğini söyledi.

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Yaşamını Miami’de sürdüren Klishina, Rio 2016’da Rusya’nın sistematik doping neticesiyle, ülkece aldığı men cezası üzerine CAS’a gitmiş, Rusya adına yarıştığını ancak Rusya’nın sistemi içerisinde hazırlanmadığını öne sürmüştü. Klishina, CAS tarafından haklı bulunarak “bağımsız sporcu” statüsünde Rio 2016’ya katılmıştı.

Rio 2016’da atletizmde yarışan tek Rus sporcu olan Klishina 2017’de Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’na da bağımsız atlet olarak katılmış ve gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Kariyerinde en iyi derecesi 7.05 metre olan Klishina, 2011 ve 2013’te 20 ve 22 yaşlarında Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olmuş ve atletizm dünyasında merakla izlenen bir genç yıldıza dönüşmüştü.