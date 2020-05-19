Roberto Carlos’tan Ronaldo övgüsü, Beckham itirafı!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan Roberto Carlos, Brezilya Milli takımı ve Real Madrid’de beraber top koşturduğu Ronaldo Nazario’nun tarihin en iyisi olduğunu söyledi.

Goal’e özel açıklamalarda bulunan bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos, Brezilya Milli Takımı’nın yanı sıra Real Madrid’de de beş yıl boyunca takım arkadaşlığını yaptığı Ronaldo’yu anlatırken, “Ronaldo antrenmanlarda bile fark yaratırdı. O en iyisiydi. Bir daha asla onun gibisi gelmeyecek. Ne Neymar, ne Messi ne de Cristiano… Ronaldo çok özeldi” dedi.

Kendilerinin döneminde günümüze göre futbolda daha zor gol atıldığını savunan Roberto Carlos, şöyle devam etti: “O dönemlerde savunma oyuncuları daha güçlüydü ve hücumcular da bugün olduğu hakemler tarafından kadar korunmuyordu. Ama Ronaldo buna rağmen her şeyi yapabiliyordu.”

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2002 Dünya Kupası şampiyonluğundan sonra Ronaldo’nun Real Madrid’e transfer olduğunda sakatlık sorunları nedeniyle insanların kafalarında soru işaretleri olduğunu hatırlatan Carlos, “Çıktığımız ilk maçta Alaves’e iki gol atmıştı. Onun ne kadar inanılmaz bir oyuncu olduğunu biliyordum ama Madrid’deki birçok futbolsever bunun farkında değildi. İnsanları şaşırttı. 80 bin taraftarın onu izlerken ki mutluluğunu ve ne kadar şaşkın olduklarını hatırlıyorum” diye konuştu.

Carlos, Neymar ve Mbappe’nin Cristiano Ronaldo ve Messi’den sonra dünya futboluna aynı damgayı vuracaklarını düşündüğünü de vurguladı.

11 yıl boyunca Real Madrid forması giyen Roberto Carlos, ‘Los Galacticos’ olarak anılan yıldızlar topluluğu kadrodan ise şöyle bahsetti:

“BECKHAM EVİMDEN ÇIKMAZDI!”

“İspanyolca’dan çok Portekizce konuşmayı tercih eden tek kişi David Beckham’dı çünkü benim evimden çıkmazdı! Ronaldo ve benimle çok yakındı. O nedenle Portekizce’yi çok iyi öğrendi. Dilimizi İspanyolca’dan daha iyi biliyor.”

“Zizou, dünyanın bir numarası olarak gelmişti. Çok konuşan biri değildir, o sahadaki futboluyla konuşurdu. Bir sanatçı gibiydi. Tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olduğuna şüphe yok. Şu an da dünyanın en iyi teknik adamlarından birisi. İnsan olarak da harika birisidir. Oyuncularla iyi ilişkiler kurar ve Real Madrid’in kültürünü de yakından biliyor. Oyuncular için onunla çalışmak çok kolaydır.”