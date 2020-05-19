Real Madrid, Bayern Münih ve Inter’den seyircili dayanışma turnuvası!

İspanya, Almanya ve İtalya’nın üç büyük kulübü Real Madrid, Bayern Münih ve Inter, 2021 yılında Avrupa Dayanışma Kupası düzenleyeceklerini açıkladı.

Etkinlik 2021’de Madrid, Münih ve Milano şehirlerinde üç futbol maçından oluşacak. Müsabakaların tarihleri resmi maçların takvimine göre belirlenecek ve her halükarda tribünlerde taraftarların olabileceği bir zaman diliminde düzenlenecek.

Turnuvada tüm takımlarında birbiriyle oynayacağı açıklanırken Real Madrid-Inter maçı Madrid’de, Inter-Bayern Münih maçı Milano’da ve Bayern Münih-Real Madrid maçı ise Münih’te yapılacak.

Maçlardan elde edilecek gelir İspanya ve İtalya’daki sağlık kurullarına gönderilecek. Tüm karşılaşmalarda, ev sahibi kulüp pandemi ile mücadele etmeye devam eden sağlık personelinin temsilcilerini davet edecek. Üç kulüp, sağlık kahramanları ile dayanışmayı, saygıyı ve minnettarlığı göstermek istiyor.