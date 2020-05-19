Premier Lig’de 6 pozitif vaka çıktığı açıklandı

Premier Lig yönetimi, sezonun geleceğiyle ilgili karar almadan önce tüm takımlarda yaptırdıkları testin sonucunu açıkladı.

2 gün boyunca 20 kulüpte oyuncuların, teknik heyetin ve çalışanların olduğu 748 kişiye yapılan testlerin ardından 3 farklı kulüpte, 6 pozitif sonucun çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 6 kişinin 7 gün boyunca karantinada olacağı ve durumlarının takip edileceği belirtildi.

BU HAFTA İDMANLAR BAŞLAYACAKTI

Premier Lig yönetimi, bu hafta içinde kulüplerin küçük gruplar halinde idmanlara başlayabileceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından, lig yönetiminin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.