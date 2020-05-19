Ölümle danstan golf yıldızlığına: Christiaan Bezuidenhout

Güney Afrikalı golfçü Christiaan Bezuidenhout, dün 26. yaş gününü kutladı. Bezuidenhout yaşamını şekillendiren olayı the Guardian gazetesine anlattı.

Ünlü golfçü yaşamında kaybedeceği hiçbir saniyesi olmadığını söylüyor. Bunun sebebi Bezuidenhout’ın henüz 2 yaşındayken ölümcül olabilecek bir olay yaşaması. Bir iş görüşmesi için ailesiyle birlikte bulunduğu sırada yanlışlıkla fare zehri içmesi, golf oyuncunun hayatını şekillendirmiş.

“2 litrelik kolanın yanında fare zehri duruyordu. Bir şekilde açmanın yolunu buldum ve bir yudum aldım” diyor Bezuidenhout. Zehir tüm sinir sistemine zarar verirken, en çok etkilenen konuşması oldu, kekelemeye başladı. Hatta 26 yaşındaki sporcu şu anda bile belirli anlarda konuşma zorluğu çekiyor.

“GENELLİKLE DALGA GEÇİLEN ÇOCUKTUM”

Bezuidenhout yaşı küçükken çok zorluk yaşadığını söylüyor. Yaşıtları da ona karşı her zaman düşünceli davranmamış. Okula gitmeye başladığında bu konuda farkındalığının oluştuğunu söyleyen Bezuidenhout, “Kekelemem ilgili farkındalığım o yaşlarda oluştu. Birçok konuşma terapisti gezdim. Konuşma bozukluğum sebebiyle sosyalleşme konusunda pek başarılı değilim. Dolayısıyla yalnız büyüdüm. Genellikle dalga geçilen çocuktum” diyor.

15 yaşına geldiğinde düzenli olarak ilaç kullanamaya başlayan Bezuidenhout’ın yine bu dönemde golf konusunda bir hayli yetenekli olduğu anlaşılmış. Ailesinin golfle yakın olduğunu vurgulayan sporcu, “Golfün içine doğdum diyebilirim. Kendimi bildim bileli golfü seviyorum. Bireysel bir spor olması sebebiyle ayrıca hoşuma gidiyor. Tek başıma büyüdüğüm için genellikle tek başıma vakit geçiriyorum. Golf benim için insanlardan kaçmanın bir yolu gibidir. Güney Afrika’dakiler durumu biliyordu. Dolayısıyla bir turnuva kazanırsam konuşma yapmadan kupayı alıp gidiyordum” diyerek içinde bulunduğu durumu anlatıyor.

Güney Afrikalı sporcu, 2014 senesinde beta bloker kullandığı tespit edilince 2 senelik bir men cezası almıştı. Daha sonra performans arttırma amacıyla kullanmadığı anlaşılınca cezası 9 aya düşürülmüştü. O dönemde çok fazla telefon aldığını söyleyen Bezuidenhout, “Konuşamayacağımı bildiğim için telefonları açmıyordum. Daha önce de yer almak ve kendimi ifade etmek istediğim birçok an olmuştu ancak yapamıyordum” diyor.

“İYİ BİR GOLFÇÜ OLDUĞUMU HERKESE KANITLAMALIYDIM”

Ancak bu süreç Bezuidenhout’ın yeniden doğuşuna vesile olmuş: “İnsanlar ancak o ilaçları alarak belli seviyede oynayacağımı düşünüyorlardı. Kendime dönüp nasıl biri olduğumu kabullendim. İlaçları kullanmadan da hayatıma devam edebilirdim ve iyi bir golf oyuncusu olduğumu herkese kanıtlamalıydım.”

Şu günlerde Christiaan Bezuidenhout’a geleceği parlak bir golfçü gözüyle bakılıyor. Ernie Els Vakfı’nın düzenlediği organizasyonlarda 4 majör turnuva kazanmayı başaran oyuncu beklentileri her geçen gün yukarı taşıyor. Sene başında genel klasmanda 92. sırada bulunan Bezuidenhout, bir sonraki sene Masters’a katılabilmek için ilk 50’ye girmeyi hedeflemiş ve karantina öncesi 48. sıraya yükselmeyi başarmıştı. Güney Afrikalı corona salgını süresince formunu kaybetmemeyi hedefliyor ve çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor. Bezuidenhout’a göre bu formu koruduğu takdirde ilk 30’a girmesi işten bile değil.