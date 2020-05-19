Michael Jordan’ın aklı halen 7. şampiyonlukta

Karantina günlerinde tam anlamıyla sansasyon yaratan Netflix belgesel dizisi The Last Dance, dün çıkan bölümleriyle sona erdi. Bir ESPN yapımı olan belgesel, ünlü şirketin en çok izlenen belgeseli olarak tarihe geçti.

Michael Jordan ve Chicago Bulls takımının 1998’de kazandığı son şampiyonluk etrafında, detaylı bir şekilde kazanılan 6 şampiyonluğu anlatan belgeselin son bölümündeki sahneler sosyal medyayı salladı.

Michael Jordan son günlerde ünlenen koltuğunda verdiği röportajda, “1998’deki şampiyonluğu kazanan kadrodaki oyunculara dönüp ‘Hepinize birer senelik kontrat veriyoruz ve 7. kez şampiyon olmaya çalışacaksınız’ deseniz hepsi kabul ederdi. Ben de imzalardım. Daha önce de 1 senelik sözleşme imzalamıştım” diyerek basketbol severlerin gönlünde buruk bir his bıraktı.

Yayınlanan 10. ve son bölümde bahsi geçen bu sohbet bir kenarda dururken, gerçekte ise şunlar yaşanmıştı: Koç Phil Jackson ayrılmış, Scottie Pippen ve Steve Kerr takas edilmiş, Dennis Rodmanserbest bırakılırken, Jordan da emekliliğe ayrılmıştı.

Buna karşın yönetimin onaylaması durumunda tüm kadronun bir sene daha şampiyonluk kovalamak için geri döneceğini söyleyen MJ, “Peki Phil döner miydi? Kesinlikle. Ya Pip? Belki ikna edilmeye ihtiyacı olabilirdi ama Phil’in döndüğünü benim de emekli olmayacağımı görse o da katılırdı” diye konuştu.

Bulls’tan ikinci kez emekli olduğunda 35 yaşında olan Michael Jordan, 1998/1999 sezonunda takımının 7. şampiyonluğu kazanabilecek kabiliyete sahip olduğunu düşünüyor: “Düşününce deli oluyorum. Çünkü bence 7. şampiyonluğu kazanabilirdik. Buna gerçekten inanıyorum. Belki başaramayacaktık. Ancak denememiş olmayı ne olursa olsun kabul edemiyorum.”