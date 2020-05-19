Max Kruse: ‘Fenerbahçe’de durum karışık’

Almanya’da bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan Fenerbahçeli Max Kruse, futbola yeniden başlayan Bundesliga ve Fenerbahçe’deki geleceği ile ilgili konuştu.

Seyircisiz başlayan Bundesliga’nın sıkıcı olduğunu söyleyen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, “Boş statlar hiç çekici değil ve bir futbolcu olarak bana itici güç sağlamıyor. Futbol, taraftarlarla yaşanır. Onlar olmadan sadece hazırlık maçı oynanır. Yine de Bundesliga’nın başlaması, toplumun bakışını geliştirecektir” dedi.

Gol sevinçlerinde futbolcuların sarılmaması konusuna değinen Alman orta saha, “Eğer futbola tekrar başlayacaksak, bunu düzgün yapmalıyız. Gol sonrası durumu anlayamıyorum. Maç boyunca takım arkadaşlarınla ve rakiple temas halindesin ama golü kutlarken uzak duruyorsun. Böyle bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’deki geleceği sorulan Kruse, “Corona virüsü nededeniyle karışık” diye cevap verirken, eski takımı Werder Bremen için de, “Max Kruse’nin eksikliğini gerçekten hissediyorlar, bu kesin” şeklinde konuştu.

Sezon başında Fenerbahçe’ye bonservissiz transfer olan Kruse, oynadığı 23 maçta 7 gol atıp 8 asist yaptı.