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Sözcü

Maradona gözyaşları içinde çağrıda bulundu

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Diego Maradona, corona virüsüyle mücadelede bir yardım çağrısında bulunurken paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı.

18:33 -
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Maradona gözyaşları içinde çağrıda bulundu

Gimnasia y Esgrima La Plata Teknik Direktörü Diego Maradona, yayınladığı bir videoyla dünyada yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsüne karşı yardım çağrısında bulundu.

Dünya futbolunun efsane ismi, gözyaşlarını tutamadığı videoda fakir insanlara yardım yapılmasını istedi. Kar amacı gütmeyen yardım vakfına bağış yaptığını belirten Maradona, “İnsanların yemek yemesi için yardım etti. Benimkisi şov değil, çünkü ben de aç kaldım. Çocukken ben de çok açlık çektim. Lütfen yardım edin” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Corona Diego Maradona
Son güncelleme: 18:38 19.05.2020