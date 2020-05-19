LeBron James, Adam Sandler’ın filmine prodüktör oluyor

Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James, bir basketbol filminin prodüktörü olmaya hazırlanıyor. Amerika basınında çıkan habere göre kral lakaplı James, Adam Sandler’ın baş rolünde oynayacağı “Hustle” isimli filmin prodüktörü olacak.

James ve iş ortağı Maverick Carter, kendi şirketleri Springhill Entertainment’ın aracılığıyla bu prodüksiyonu ele alacak.

Filmde komedi filmleriyle tanınan Sandler, eski bir basketbol gözlemcisini canlandıracak. Filmde Sandler’ın canlandırdığı karakter, Avrupa’da bulduğu bir yeteneği NBA’ye götürüp eski günlerini geri dönmeye çalışıyor.

İlk bakışta Hustle, James’in kariyerindeki ilk Hollywood işlerinden biri gibi gelebilir. Ancak başarılı sporcunun kariyerinde 40 civarında prodüksiyona dahil olduğu görülüyor. Ayrıca LeBron James, 2021’de yayınlanacak Space 2 filminin de baş rolünde görev alıyor.

LA Lakers’ta 2. sezonunu geçiren James, corona arasına kadar takımının 49-14’lük derecesinde büyük rol oynamış ve ekini Batı Konferansı liderliğine taşımıştı.