Kayserisporlu Diego Angelo: ‘Bu takım ligde kalacak’

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, devre arasında Antalyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı ve tecrübeli futbolcu Diego Angelo geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelerek takımla birlikte çalışmaların başladı.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya giden Diego Angelo, 40-45 gün Antalya'dan kaldıktan sonra yeniden Kayseri'ye geldi. Antrenmanlardaki isteği ve hırslı ile dikkat çeken Diego Angelo Sarı-Kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Diego Angelo, “Kayseri’yi ve Kayserispor ailesini seviyorum. Ligde kalan son 8 maçımızda elimizden geleni yapacağız ve bu takım ligde kalacak. 8 maçta gerekli puanları toplayacağız. Biz takım olarak havlu atmadık. Bu süreçte hep bir aradayız. Kayserispor’un başarısı için çalışıyoruz. Kayserispor her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.