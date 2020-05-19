Karantina süreci Michael Phelps için zorlu geçiyor

Dünyaca ünlü yüzücü Michael Phelps senelerce olimpiyat madalyalarıyla anıldıktan sonra emekliliğinin ardından mental açıdan zorlu süreçler yaşadığını açıklamıştı. Phelps uzun süre anksiyete ve depresyon problemleriyle uğraşmıştı.

Bu süreçte stabil bir düzen oturtmayı başaran efsane yüzücü, mental sağlık alanında sporculara yardım ediyordu.

Corona salgını sonrası karantina süreciyle ilgili konuşan Phelps, her zamankinden daha da zorlandığını söyledi. Yüzme dünyasında rekorları alt üst eden Phelps, ESPN’e şunları söyledi:

“Tamamen iniş ve çıkışlardan ibaret bir aydı. Pandemi sebebiyle evde tıkılı kalmam daha önce yaşadığım en kötü zamanlardan birini tecrübe etmeme sebep oldu. Ailemle birlikte olduğumuz için ve masada yemeğimiz olduğu için mutlu ve müteşekkirim. Ancak yine de çok zorlanıyorum.

“KEŞKE BEN, BEN OLMASAYDIM”

Bazı zamanlarda tamamıyla değersiz hissettiğim oldu. Daha da önemlisi öfkeliydim. Dürüst olmam gerekirse birkaç kez evde bağırıp ‘Keşke ben, ben olmasaydım’ dedim. Bazen kaldıramıyormuşum gibi hissediyorum. Artık kendim olmak istemiyorum. The Last Dance’te Michael Jordan’dan puro içerken, ‘Bitti, ara veriyoruz’ demesi gibi bir şey. O da artık kaldıramıyordu. Hayatımda kendime en katlanamadığım dönemlerden birindeyim. Sıradan biri olmayı istiyorum.”

Phelps ayrıca bir hatırlatmada bulundu. Yardıma en çok ihtiyacı olduğu dönemin, terapistinden en az yardım aldığı dönem olduğunu söyleyen 34 yaşındaki efsane; böyle durumlarda kişinin kendisiyle ilgilenebilmesi gerektiğini vurguladı.

Michael Phelps, bireyin kendisini sevmenin en zor olduğu dönemlerde kendisini sevmenin önemli olduğunu söylüyor.