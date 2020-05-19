ITF alt sıralardaki tenisçiler için yeni bir yardım fonu oluşturuyor

Corona virüsü pandemisi tenisi de ciddi bir şekilde olumsuz etkilerken ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) ek önlemler aldıklarını açıkladı. ITF, alt sıralarda yer alan tenisçiler için yeni bir yardım fonu oluşturacaklarını duyurdu.

Pandemi ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları nedeniyle martın başlarında askıya alınan tenis sezonunun, temmuz sonuna kadar yeniden başlaması beklenmezken bunun özellikle alt sıralarda yer alan tenisçiler için oldukça zor bir duruma yol açacağı tartışma konusu olmuştu.

Bu ayın başlarında tenisin karar mercileri olan ITF, ATP, WTA ve dört Grand Slam’in yöneticileri 6 milyon dolarlık bir yardım paketi oluşturmuş ve kazancını sadece turnuva gelirlerinden elde eden ve alt sıralarda yer alan 800 tenisçiye yardım etmişti.

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Daha çok amatör seviyeden profesyonel seviyeye geçişi sağlayan ITF Tour’da sporcular hem ödül parası kazanıyor hem de ATP veya WTA turlarına girebilmek için sıralamalarını yükseltiyor.

‘Gücümüz yettiğince…’

ITF yeni düzenlemeden 501 ila 700. sırada yer alan ve bir önceki fondan faydalanmamış olan sporcuların yararlandırılacağını ve detayların 2 Haziran’da paylaşılacağını duyurdu. ITF Başkanı David Haggerty, “ITF yolundan tırmanan yetenekli oyuncuların, ihtiyaç duydukları desteği bulması ve bu belirsiz zamanlarda gelişmeye devam etmelerini sağlamak adına gücümüz dahilinde her şeyi yapıyoruz” dedi.