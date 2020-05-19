Galatasaray’dan flaş kampanya: ‘Sensiz Olmaz Galatasaray’

Galatasaray Kulübü, 12 Haziran’dan itibaren kaldığı yerden devam etmesi planlanan Süper Lig maçları öncesinde yeni bir kampanya başlattı. ‘Sensiz Olmaz Galatasaray’ adıyla başlatılan kampanyayı resmen duyuran sarı kırmızılı ekip resmi siteden açıklama yaptı. Sarı kırmızılı ekibin yaptığı açıklamaya göre; “www.sensizolmazgs.com” adresi üzerinden kampanyaya katılan taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasararay’ın evinde oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konumlandırılacak.

Her zaman, #SensizOlmazGalatasaray diyen büyük taraftarımız; şimdi omuz omuza verme zamanı! https://t.co/3NlLNqoNfN adresine gir Fotoğrafını çek, sisteme yükle Fotoğrafın, sahamızdaki son 3 maçta tribündeki yerini alsın Detaylı bilgi https://t.co/rlkPf7T7e7 pic.twitter.com/lHJdGCqA6c — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2020

Sarı kırmızılı kulüp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“23. şampiyonluk yolunda tribünlerde takımını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımız, Galatasaray tarihinde unutulmaz bir kampanyanın parçası olacak. Bu kapsamda taraftarlarımızın baskılı fotoğrafları, son üç iç saha maçında tribünlerimizde konumlandırılacak.

Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu, ertelenen maçlar haziran ayında seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek. Normalleşme sürecinde, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın alışık olduğu dolu tribünleri tekrar hayata geçirmek amacıyla “Sensiz Olmaz Galatasaray” kampanyasını başlatmış bulunuyoruz.

www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kampanyaya katılan taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasarayımızın evinde oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konumlandırılacak.

“Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!” sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den satış sunulurken, genel satış rakamı ise 149 TL olarak açıklandı.

Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere sarı kırmızılı renklere gönül vermiş on binlerce taraftarın yoğun katılımının beklendiği kampanyada taraftarlar; dilerlerse aileleri, arkadaşları kısaca sevdikleri ile tribünde yan yana oturma fırsatına da sahip olacak.

19 Mayıs Salı günü başlayan kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü www.sensizolmazgs.com adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.

Taraftarların #SensizOlmazGalatasaray hashtagi ile sosyal medya hesaplarından baskılı fotoğraflarını paylaşmaları beklenirken, Galatasaray ruhu her yeri dolduracak.”

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