Final skoru Güney Afrika’ya ilham oldu: 1.2 milyon TL değerinde yardım toplandı

Güney Afrika’nın geçen yıl Rugby Dünya Kupası’nı kazanan kadrosu, corona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkeye yardım etmek için bir kampanya düzenlemeye koyuldu.

Finalde İngiltere’yi 32-12’lik skorla mağlup eden Güney Afrika’nın şampiyon kadrosunun elde ettiği skora gönderme yaparak 32.12 Güney Afrika Randı (yaklaşık 12 TL) değerinde kampanyaya katılım biletleri satışa sunuldu.

Kısa süre içerisinde 100 bin bilet satılırken çekilişle 44 (32+12) talihli finalden özel hatıralıklara sahip olma şansı yakaladı. Teknik direktör Rassie Erasmus, takıma kampanya hakkında haber verdiğinde istisnasız tüm oyuncuların katılım sağladığını açıkladı.

Erasmus, “Geçen yıl Dünya Kupası esnasında konuştuğumuzda işsizlik ve aileden birinin cinayete kurban gitmesi gibi toplumun yaşadığı baskılardan söz ediyorduk. Şimdi ise pandemi milyonları işsiz kalmasına sebep oldu ve bir o kadarını da masaya her gün yiyecek bir şey koyma baskısıyla mücadele etmek zorunda bıraktı” ifadelerini kullandı.

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Hali hazırda bir resesyon içerisinde olan ve yıllardır ekonomik sıkıntılar yaşayan Güney Afrika, corona virüsü nedeniyle ciddi bir karantina uygularken Reuters, finansal olarak karantinanın etkisinin de büyük ölçüde hissedildiğini aktardı.

Açıklanan verilere göre Güney Afrika’da 16 bin 433 vaka tespit edilirken corona virüsü nedeniyle 286 kişi yaşamını yitirdi.